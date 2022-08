Porsche dévoilé la 911 Sally Special

Le constructeur allemand a construit un unique modèle Porsche 911 basé sur Sally Carrera, personnage de la 911 996 du film d’animation Cars. Cette dernière sera mise aux enchères dont les profits seront reversés à une organisation caritatives.

Porsche vient de dévoiler la 911 Sally Special, un exemplaire unique basé sur la 911 992 Carrera GTS de 480 ch, avec une boîte de vitesses manuelle. Elle adopte la couleur en 911 992 Carrera GTS de 480 ch, avec une boîte de vitesses manuelle.

Aussi, les jantes au look Turbo-look de la 996 ont été mises à jour pour la 992. L’habitacle quant à lui, est garni de tissu Pepita tricolore, complété par du cuir couleur craie et des surpiqûres Speed Blue.

En plus de rendre hommage au film, la Sally Car sera vendue aux enchères le 20 aout prochain au profit de deux organisations caritatives : Girls Inc, qui soutient les jeunes filles, et le HCR, le programme des Nations Unies pour les réfugiés aidant ceux de la guerre en Ukraine.