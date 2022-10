La réincarnation de la Renault 4 est un crossover

Le constructeur français dévoile les premières images de sa future Renault 4L électrique, en attendant sa levée de voile qui aura lieu au mondial de Paris qui ouvrira ses portes du 17 au 23 octobre prochain. La réincarnation de la mythique R4 est un crossover comme on le voit sur ces images en pénombre.

Comme on le sait, Renault dévoilera à l’occasion du salon automobile de Paris qui ouvrira ses portes du 17 au 23 octobre prochain, la réadaptation de la mythique Renault 4 qui se fera via un concept-car 100 % électrique. En attendant, le losange dévoile les premières images teasers de cette dernière.

On découvre sur ces images, la silhouette de la Renault 4L plongée dans la pénombre, ce qui nous permet de confirmer qu’il s’agira d’un crossover. Le concept-car, s’annonce très intéressant avec sa garde au sol élevée et une carrosserie équipée pour le voyage et l’aventure.

Le concept-car de la Renault 4L sera dévoilé à partir du 17 octobre prochain à l’ouverture du salon automobile de Paris, tandis que la version de série devrait arriver en 2025.