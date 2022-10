La DS4 reçoit une nouvelle version haut de gamme

La nouvelle DS4 lancée il y’a quelques mois reçoit une nouvelle version baptisée Opéra, tandis que la version hybride rechargeable E-Tense bénéficie d’une plus grande autonomie électrique.

Lancée il y’a quelques mois, la gamme DS4 reçoit déjà quelques modifications. En effet, disponible jusqu’ici avec quatre niveaux de finition (Bastille, Bastille+, Trocadéro et Rivoli), en plus des niveaux de carrosserie Performance Line et Cross, la version Bastille+ disparait, et la version Opéra fait son apparition, au sommet de la gamme.

La version haut de gamme Opéra, se distingue par une sellerie chic en cuir Nappa brun avec motif en bracelet de montre. Elle bénéficie également d’une liste d’équipements de série plus étendue, avec notamment, des sièges avant chauffants et ventilés avec fonction de massage, un toit ouvrant et des vitres latérales avant et arrière feuilletées.

La version hybride rechargeable, E-Tense 225, reçoit également une mise à jour du logiciel de gestion, qui permet d’augmenter l’autonomie en tout électrique de 45 à 62 km.