La start-up Cleantron présente un inédit système de batteries modulaire

La Start-up montante Cleantron vient de présenter un nouveau pack de batteries modulaire une promesse de plus de capacité et plus de puissance. La technologie de ces batteries est basée sur la micro-mobilité précisément pour les voitures urbaines compactes et scooters.

La start-up néerlandaise Cleantraon présente une nouvelle technologie de batteries baptisée HP MPC pour High Power Multi Pack Configuration. Techniquement cette technologie se base sur la combinaison d’une batterie fixe avec un bloc- batterie mobile, ce qui permet aux véhicules de générer une puissance plus élevée sans avoir besoin à une infrastructure supplémentaire.

La technologie de Cleantron est un système intégré dans lequel une batterie lithium-ion fixe haute puissance et une ou plusieurs batteries lithium-ion légères et portables. En fonction de l’état de charge, un logiciel spécial détermine quelle batterie doit être activée et à quel moment. Ce système est principalement conçu pour les citadines urbaines compacte ou encore les scooters électriques. Par la suite cette technologie peut être développée pour les véhicules plus encombrants.