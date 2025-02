L’Algérie attire de nouveaux investissements dans l’industrie automobile

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a enregistré 743 projets d’investissement depuis début 2025, représentant un montant de plus de 889 milliards de DA et la création potentielle de 21.900 emplois. Parmi ces projets, l’un des plus notables concerne l’implantation d’une usine de fabrication automobile omanaise dédiée à la marque sud-coréenne Hyundai.

Ce projet illustre le regain d’intérêt des investisseurs étrangers pour l’Algérie, soutenu par un climat d’affaires en amélioration et des réformes stratégiques en matière d’investissement et de zones économiques spéciales. L’initiative s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer l’industrie automobile locale et d’attirer des partenaires internationaux.

Cette dynamique confirme l’Algérie comme un pôle émergent de production automobile, favorisant l’industrialisation et la création d’emplois dans le secteur.