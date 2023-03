Lancement de la marque FIAT en Algérie : découvrez les modèles et les tarifs !

Stellantis a annoncé aujourd’hui le lancement de plusieurs modèles de la marque FIAT en Algérie pour répondre aux attentes des consommateurs algériens. Une première étape avant l’entrée en activité de l’usine de la marque basée à Tafraoui (Oran).

Stellantis lance officiellement la marque Fiat en Algérie avec la mise sur le marché à partir du 21 mars de pas moins de six modèles, à savoir : Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo et Fiat Ducato.

Cette annonce a eu lieu lors d’une cérémonie présidée par M. Ali Aoun, Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, M. Tayeb Zitouni, Ministre du Commerce et de l’Exportation, en présence de Son Excellence M. Giovanni Pugliese, Ambassadeur d’Italie en Algérie, de M. Abdelkrim Touahria, Ambassadeur d’Algérie en Italie, de M. Samir Cherfan, Stellantis Middle East and Africa Chief Operating Officer, de M. Olivier François, FIAT Chief Executive Officer et Stellantis Global Chief Marketing Officer, et de M. Hakim Boutehra, Managing Director de Stellantis Maghreb.



Voici la gamme et les prix des modèles Fiat Algérie

Fiat 500 Hybrid



* Première née de la gamme électrifiée de FIAT, cette citadine emblématique est aujourd’hui le premier véhicule hybride de la marque vendu en Algérie.

* Disponible en version berline, elle est équipée d’un moteur 3 cylindres 1.0 litre de 70 ch, qui permet de réduire jusqu’à 20 % la consommation et les émissions de CO 2 .

La « Dolcevita », édition de lancement de la 500 Hybrid, sera proposée dans les trois couleurs rappelant les drapeaux algérien et italien : vert Rugiada, blanc Gelato et rouge Passione.

– Prix : À partir de 2 635 000 Dinars TTC

Fiat 500X



* Un SUV compact au charme italien, associant sécurité et tranquillité d’esprit.

* Compatible avec Apple CarPlay et Android AutoTM, l’écran tactile Uconnect 7″ HD LIVE offre une connectivité de pointe.

* Deux versions disponibles : entrée de gamme et haut de gamme, équipé d’un moteur 1.4 essence 140 ch avec boîte à double embrayage.

– Prix : À partir de 3 790 000 DA TTC



Fiat Tipo



* Un modèle familial et fonctionnel, capable de répondre à toutes les attentes des familles.

* La Fiat Tipo vous emmènera partout, des centres urbains aux excursions à la campagne.

* Disponible en version compacte, elle est équipée d’un moteur 1.6 etorq 110 ch avec boîte automatique.

– Prix : À partir de 2 995 000 DA TTC

Fiat Doblò



* Spacieux, polyvalent et flexible, le Doblò offre des solutions innovantes et ingénieuses permettant d’améliorer la conduite au quotidien.

* Capable de répondre à toutes les exigences des utilisateurs professionnels, il se pare en plus d’une petite touche d’ingéniosité italienne.

* Proposé en version utilitaire, il est équipé d’un moteur 1.6 HDI 90 ch avec transmission manuelle.

* Offrant jusqu’à 1 tonne de charge utile, il sait s’adapter à toutes les missions du quotidien.

– Prix : À partir de 3 259 000 DA TTC

Fiat Scudo



* Le Scudo est le partenaire idéal de tous les professionnels.

* Véhicule utilitaire offrant tout le confort d’une voiture, il est équipé d’un moteur 2.0 HDI 150 ch avec transmission manuelle.

* Avec 1,4 tonne de charge utile, il offre le meilleur de la modularité, sans compromis.

– Prix : À partir de 3 970 000 DA TTC

Fiat Ducato



* Le Ducato incarne 40 années de leadership et de succès dans le secteur des VUL.

* Un modèle synonyme d’excellence en matière de dimensions, de volume, d’efficacité, de flexibilité, de technologie, de confort, de sécurité et de performances. Avec un penchant marqué pour le style.

* Équipé d’un moteur 2.2 Diesel 140 ch avec transmission manuelle, il offre une charge utile de 2,2 tonnes, la meilleure de sa catégorie.



– Prix : À partir de 4 120 000 DA TTC