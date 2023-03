Sous-traitance automobile : Motrio, Dedax et Fabcom signent des projets d’accords de partenariat pour développer la pièce de rechange

Les marques Dedax, Fabcom et Motrio annoncent avoir scellé un partenariat pour développer la pièce de rechange en Algérie.

Le redémarrage du secteur de l’automobile en Algérie se fait sur les chapeaux de roues, avec la relance de l’industrie, de l’importation des véhicules mais aussi de la sous-traitance. En effet, et en marge du salon Equip Auto Algérie, trois acteurs du secteur ont annoncé un partenariat pour développer la pièce de rechange en local.



Le projet a été annoncé par M. Idris SACI, DirecteurBbusiness après-vente et qualité de Renault et Motrio en Algérie, a annoncé des projets d’accords de partenariat avec des entreprises algériennes pour la commercialisation de pièces de rechange locales labellisées Motrio « By RENAULT ».



Étaient présents avec lui sur le stand Motrio, M. Issam ATTIA, fondateur et Directeur général de FABCOM, pour les batteries, et M. Mohamed DAMICHE, fondateur et Directeur général de Dedax Automotive, pour les pièces d’usure et d’entretien. Ces partenariats démontrent clairement la volonté du groupe Renault de développer le sourcing local et offrir aux clients algériens de la pièce de rechange de qualité au meilleur prix.