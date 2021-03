Land Rover Defender : désormais proposé avec un bloc V8

Le constructeur britannique, annonce l’arrivée d’une motorisation V8 sur son mythique Land Rover Defender. Ce bloc offre au SUV une puissance de 525 chevaux.

Malgré des restrictions environnementales de plus en plus strictes notamment en Europe, Land Rover choisis la passion pour annoncer l’arrivée d’un moteur V8 suralimenté dépassant les 500 chevaux de puissance sur son SUV Defender. Cette motorisation sera disponible pour les deux versions : courte 90 et longue 110.

Ce nouveau moteur s’ajoute à l’offre du Defender qui était proposé jusqu’ici avec les 4 et 6 cylindres suralimentés. Avec ce nouveau bloc de 5.0 l développant 525 ch et 625 Nm de couple, le SUV britannique abat le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. L’inconvénient d’une telle puissance est évidemment la consommation qui est d’une moyenne de 14,5 l/100km. Le Defender, conserve évidemment toutes les caractéristiques de franchissement dont dispose les autres versions.

Enfin, le Land Rover Defender V8 sera proposé en deux versions différentes : XS Edition et Carpathian Edition et embarque en option un nouvel écran de 11,4 pouces pour le système d’info-divertissement Pivi Pro.