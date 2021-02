Volkswagen dévoile la Golf GTI Clubsport 45

Comme l’annonçait les récentes rumeurs, le constructeur allemand dévoile la Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 qui est basée sur le Clubsport classique. Cette dernière reprendra le moteur de 300 ch et les roulants.

A l’occasion du 45 ème anniversaire de la Golf GTI, Volkswagen lance une édition spéciale de la huitième génération de sa compacte Golf GTI. Cette version spéciale est basée sur la Clubsport en reprenant la même fiche technique.

En effet, baptisée Golf GTI Clubsport 45, cette version reprend par exemple le train avant doté du différentiel autobloquant qui en fait un un embrayage multidisques un peu semblable au différentiel central Haldex des Golf 8R seulement sur le train avant sans oublier le bloc 2.0 TSI de 300 ch sous le capot.

La différence qui distingue la Golf GTI Clubsport 45, de la Clubsport classique est d’ordre visuelle. En effet, cette Clubsport 45, fait référence à la première Golf GTI avec un spoiler arrière et un toit noir. Le « Race Package », est de série sur cette édition spéciale, et comprend par exemple des jantes 19 pouces noires à détail rouges, et l’échappement sport.