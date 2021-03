Land Rover Defender : le constructeur annonce une version rallongée 130

Le luxueux constructeur britannique annonce l’arrivée d’une nouvelle version XL de son Land Rover Defender. Cette version 130 qui peut accueillir 7 passagers sera lancée dans 18 mois.

En plus des versions 90 (3 portes et empattement court) et 110 (5 portes et empattement long), le Land Rover Defender sera également proposé avec une version rallongée 130. Cette version recevra un porte-à-faux étiré pour lui permettre d’embarquer une troisième rangée de sièges à son habitacle.

Avec cette troisième version, on comprend que le Defender suivra les traces de la première génération, avec ces appellations 90, 110 et 130 qui signifient simplement la longueur de l’empattement en pouces. Toutefois, pour limiter les couts, cette version 130 conservera le même empattement que la version 110 en se contentant donc d’un porte-à-faux rallongé.

Sous le capot, on devrait retrouver les mêmes motorisations sur cette version 130 que sur celle 110 avec notamment une version hybride associant un 4 cylindres 2.0 turbo et un moteur électrique de 105 KW, alimenté par une batterie de 19,2 kWh, pour une puissance combinée de 398 ch.

« Lorsque nous avons lancé Defender, nous avons parlé d’une famille de Defenders: coupé, cinq portes [et maintenant] 130. Nous cherchons ce que nous pouvons faire avec cette marque car avec un investissement relativement faible, nous pouvons accroître son attractivité. Je suis absolument convaincu que Defender deviendra une marque puissante en soi. » a déclaré Gerry McGovern, Responsable conception pour Jaguar Land Rover.

Enfin la commercialisation de ce Land Land Rover Defender 130 devrait avoir lieu durant les prochains 18 mois, et sera principalement destinée aux marchés d’Amérique du Nord, de Chine et du Moyen-Orient.