Land Rover dévoile une édition Ultimate du Range Rover Sport SVR

Le constructeur britannique vient de dévoiler une version baptisée « Ultimate » de son Range Rover Sport avec au menu seulement des éléments esthétiques.

Land Rover lancera prochainement la nouvelle génération du Range Rover Sport, mais en attendant son département de personnalisation SV Bespoke vient de lancer une édition limitée baptisée Ultimate sur la version SVR du SUV. Cette version adopte des évolutions esthétiques seulement.

Côté esthétique, on annonce de nouvelles teintes extérieures et quelques détails de design. On retrouve ainsi des coloris intégrés sur cette édition Ultimate comme : Maya Blue Gloss et Marl Grey Gloss, qui contiennent de fines particules de verre blanc hautement réfléchissantes pour davantage d’éclat. Une couleur qu’on retrouve sur les coques de rétroviseurs, la calandre, le hayon et les extracteurs d’air latéraux à l’avant. Pour plus de style, le constructeur propose des jantes de 22 pouces à 5 doubles rayons spécifiques.

Coté habitacle, on retrouve un badge chromé sur le montant central, des plaques de seuils « Ultimate » éclairées et des palettes de changement de vitesse en métal anodisé noir. Sous le capot donc pas de modifications, ou on retrouve le bloc V8 de 5 litres développant 575 ch et 700 Nm.