Honda dévoile son nouveau scooter électrique à 400 euros

Le constructeur nippon dévoile un inédit scooter urbain électrique qui sera commercialisé au prix de 400 euros. Ce dernier baptisé U-Be, est produit par la filiale chinoise du constructeur Wuyang Honda.

Après le U-Go, un scooter affiché à moins de 1000 euros, Honda va encore plus loin et présente son tout nouveau Scooter électrique urbain affiché à 400 euros. Voici le nouveau U-Be qui est produit également par la filiale chinoise du constructeur Wuyang-Honda,

Pour s’afficher à ce prix, ce Scooter offre un design minimaliste à usage urbain. Il est d’ailleurs uniquement en monoplace et est destiné pour le moment qu’au marché chinois. Il offre également la possibilité de faire une petite séance de sport puisqu’il est équipé de pédales.

Ce scooter roule avec un moteur électrique de 350 W de puissance et n’autorise qu’une vitesse maximum de 25 km/h. Il offre également plusieurs versions de batteries : 48V-15Ah, 48V-20Ah et 48V-24Ah, offrant respectivement 55 km, 70 km et 85 km d’autonomie.