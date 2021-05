Le championnat de Rallye WRC passera aux biocarburants en 2022

Le championnat du monde de rallye WRC passera dès 2021 au carburant « 100 % durable » qui sera produit à partir d’énergie renouvelable, de biomasse et de capture CO2.

Avec la révolution électrique dans le monde de la mobilité, les compétitions sportives se posent certainement des questions pour rester branchés. Ainsi, le championnat de rallye vient d’annoncer qu’à partir de 2022, la compétition ne sera fournie qu’avec P1 Racing Fuels, fournisseur de carburants « durables ».

« L’objectif visé dans la sélection d’un fournisseur de carburant durable est de permettre à la FIA et au promoteur du WRC d’associer à l’introduction de la technologie hybride pour la catégorie Rally1 un carburant utilisant des matériaux de source durable de manière à garantir une réduction significative des émissions nettes de CO2, tout en présentant les mêmes caractéristiques de performance et un prix le plus proche possible du carburant actuel. » Lit-on dans un communiqué.