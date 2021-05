Importation véhicules moins de 3 ans : la Loi de finances complémentaire 2021 pourrait débloquer la situation

Avec l’avant-projet de la loi de finances pour l’exercice en cours, la question de l’importation des véhicules de moins trois ans en Algérie, pourrait prochainement connaitre son dénouement.

Alors qu’on pensait que le dossier des importations des véhicules de moins de trois ans en Algérie a été mis au placard notamment depuis la déclaration de l’ancien ministre de l’industrie que la situation était « ni gelée, ni reportée », un éventuel déblocage pourrait être envisagé avec la loi de finances complémentaire 2021.

En effet, dans son article 33, le nouveau projet de loi de finances complémentaire stipule, la séparation de dispositif de dédouanement pour la mise à la consommation des véhicules de tourisme de moins de trois ans, ce qui révise ainsi la réglementation relative à l’importation de ce genre de véhicules.

Dans le détail, l’article consacré à ce sujet sur la loi de finances complémentaire, il stipule : « débloquer les opérations d’importation des véhicules de transport des personnes et des marchandises neufs, y compris les tracteurs et les véhicules à usage spéciaux. ». A noter toutefois, que l’article 110 de la loi de finances 2020, réunit les véhicules d’occasion et les véhicules neufs. Affaire à suivre.