Le groupe Geely rachète 7,6 % d’Aston Martin

Le groupe Geely élargit encore ses investissements, en annonçant l’acquisition de 7,6 % d’actions dans la marque Aston Martin.

Le groupe constructeur chinois Geely, est présent solidement dans le capital de plusieurs marques automobiles. En effet, Geely a racheté Volvo et est devenu le plus grand actionnaire de Mercedes-Benz avec 9,69 % de parts. Le groupe chinois possède également Lotus, Proton et serait intéressé selon les dernières rumeurs à investir au sein de Renault.

Geely ne compte pas s’arrêter là, puisque la marque vient d’annoncer via un nouveau communiqué son entrée au capital d’Aston Martin, avec 7,6 % de parts rachetées. Le groupe chinois rejoint ainsi, le fond d’investissement public d’Arabie saoudite, Mercedes-Benz et le consortium de Lawrence Stroll.