Tata Tiago EV : voici la voiture électrique la moins chère au monde

Le constructeur indien lance la nouvelle Tata Tiago EV, une voiture 100 % électrique qui s’affiche à un prix de 10 600 euros et devient la voiture électrique la moins chère au monde.

Jusqu’ici la Dacia Spring était considérée comme la voiture électrique la moins chère au monde avec son tarif qui débute à 19 800 euros. Toutefois, la Dacia Spring vient d’être détrônée par la toute nouvelle Tata Tiago électrique qui s’affiche à seulement 10 900 euros.

Malgré son prix abordable, la nouvelle Tiago EV adopte des caractéristiques très intéressantes, avec une longueur de 3,75 mètres, et son moteur qui développe 61 chevaux et 114 Nm de couple alors que la Dacia Spring se contente de 44 chevaux.

La Tiago électrique est équipée d’une batterie d’une capacité de 19,4 kWh en entrée de gamme et 24 kWh pour la version supérieure. Pour la version supérieure haut de gamme, elle s’affiche à un prix de 14 900 euros et adopte des équipements intéressants comme le combiné d’instrumentation numérique et un écran tactile de 7 pouces sur la console centrale.