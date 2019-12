Foire de la Production Algérienne: Le Groupe Renault valorise l’activité de son usine d’Oued Tlelat

Le Groupe Renault participe à la 28ème édition de la Foire de la Production Algérienne au pavillon G du Palais des Expositions de la SAFEX, à Alger. Le pionner de la construction automobile en Algérie met en valeur son savoir-faire en matière industriel. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Le Groupe Renault est présent à la Foire de la Production Algérienne, pour la 6ème fois consécutive, depuis l’inauguration de l’usine de Renault Algérie Production en novembre 2014. Le leader algérien de l’automobile y valorise l’activité de son usine d’Oued Tlelat, qui est le fruit d’un partenariat solide et durable entre le Groupe Renault, la SNVI et le FNI. En 5 ans, 3 modèles ont été intégrés à sa chaine de montage et créé près de 1 300 emplois directs.

Cette année le Groupe Renault a souhaitéainsi mettre en avant le savoir-faire et les compétences acquis par ses collaborateurs qui travaillent sur la chaine de montage de l’usine d’Oued Tlelat. Des ateliers sont proposés avec des démonstrations faites par des opérateurs sur leur stand dupavillon G.Les visiteurs ont ainsi la possibilité de découvrir des métiers relatifs à l’ingénie, l’électronique et la qualité.

Le Groupe Renault a souhaité aussi valoriser l’effort fait au regard de l’intégration locale. La marque au losange a ainsi invité sur son stand trois de ses sous-traitants: Martur, Sitel et Sarel. Il est possible d’y découvrir leurs activités ainsi que les pièces qu’ils produisent localement.

Aujourd’hui, le Groupe Renault confirme sa volonté de poursuivre ses investissements en Algérie, et notamment de réaliser son projet CKD, qui doit conduire à de nouvelles créations d’emplois, un accroissement du taux d’intégration locale ainsi qu’au développement de l’exportation de pièces automobiles.