« The Ark » , nouvelle version du russe Sherp

Le véhicule tout terrain Sherp (made in Russia) est apparu via des vidéos de promotion sous sa nouvelle déclinaison. Si ce monstre des sentiers fortement accidentés est connu pour ses irrésistibles ascensions, sa dernière version va encore plus loin et défie désormais la glace et l’eau. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



Baptisée «The Ark», le Sherp se dote désormais d’une énorme remorque atypique puisqu’elle peut transporter jusqu’à 20 personnes. Cette remorque se distingue aussi par ses six roues motrices, ce qui signifie qu’il peut aller n’importe où. D’ailleurs, les vidéos proposées par le constructeur russe montre bien que le Sherp s’aventure aisément sur un lac gelé et malgré la traversée de la glace, elle n’a aucun mal à garder les occupants au sec et continue de se frayer un chemin à travers la glace.

Ce mastodonte est équipé d’un moteur diesel de 2,4 litres dont la puissance de 74 ch et 280 Nm de couple. Ce moteur est associé à une transmission intégrale.



Le constructeur russe indique dans sa présentation que la cabine principale est capable de surmonter des obstacles de 5 m de haut tout en traversant des fossés de 6,5 m de large. Il dispose également d’un système de circulation d’air qui utilise les gaz d’échappement pour pomper les pneus.

Avec sa cellule passagers remorquée, le monstre Arche peut atteindre 30 km / h alors que dans l’eau, il a une vitesse de pointe de 6 km / h.