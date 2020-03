Le projet de dédoublement de la route Chéraga-Ain Benian réceptionné début 2021

Le projet de dédoublement de la route de wilaya (RW) 111 reliant Chéraga à Ain Benian (Alger Ouest) sera réceptionné début 2021, a-t-on appris dimanche du directeur des Travaux publics de la wilaya d’Alger, Abderrahmane Rahmani.

Dans une déclaration à l’APS, M. Rahmani a précisé que la réception du projet de dédoublement de la RW 111 reliant les deux communes sur 4 km aura lieu début 2021 et contribuera au désengorgement de cet axe routier.

Le projet de la route Chéraga – Ain Benian en passant par l’Oued « Beni Messous » (les virages) et la cité Plateau est un axe important enregistrant un trafic dense, notamment après les opérations de relogement dans plusieurs nouvelles cités, a-t-il indiqué.

Ce projet, « dont le taux d’avancement est de 40% permettra un accès vers deux routes principales: la route nationale (RN) n 41 reliant Chéraga à Alger et la RN n 11 reliant la commune d’Ain Benian à Alger et Zéralda, a-t-il précisé.



Le directeur des Travaux publics de la wilaya d’Alger a fait savoir que l’opération de déplacement des différents réseaux souterrains (électricité, gaz, eau et téléphone) par les entreprises concernées se poursuivait pour pallier à tout incident à même de retarder les travaux de réalisation « comme cela a été le cas durant les premières phases du projet ».

Soulignant que la régularisation de la situation des propriétaires objet d’expropriation pour utilité publique était également en cours, M. Rahmani a affirmé que certains propriétaires ont refusé les montants de remboursement proposées, oscillant entre 10 et 50 milliards de centimes.



Par ailleurs, il a rappelé que depuis fin 2019, la wilaya d’Alger a bénéficié de 77 opérations d’aménagement de routes urbaines, de protection du littoral et de modernisation du réseau routier à travers 57 communes, financées à partir du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales et du budget de la wilaya pour un montant de 14 milliards de dinars.

En outre, une enveloppe de 4 milliards de dinars a été consacrée au secteur des Travaux publics pour la prise en charge de nouveaux projets de routes urbaines d’un total de 200 km.