Le Rallye International de L’Aventure PEUGEOT fête les 211 ans du lion

Le Rallye International de L’Aventure PEUGEOT qui se déroule du 01 au 03 octobre 2021, fête cette année les 211 ans de la marque au lion qui se distingue comme la plus ancienne marque automobile au monde encore en activité.

Après une annulation en 2020 pour cause de pandémie mondiale de Covid-19, le Rallye Internationale de l’Aventure, fait son retour cette année en se tenant symboliquement au pays de Montbéliard en France où l’aventure Peugeot a débuté en 1810.

Ce rassemblement spécial Rallye réunira plus de 100 équipages passionnés de douze pays différents : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République Tchèque et Suisse, qui se retrouveront pour partager et échanger autour de leur passion commune.

Durant ces trois jours, les participants profiteront de balades touristiques et gastronomiques en Franche Comté, et découvriront les beaux paysages de la Franche Comté, avec comme voiture la plus ancienne une 190 S Torpédo de 1929 tandis que la plus récente sera une RCZ R de 2014.

Les équipages fêteront également les 211 ans de Peugeot lors d’une soirée gala prévue au Musée de L’Aventure PEUGEOT ce samedi 2 octobre 2021, mais le sport automobile sera également à l’affiche avec quelques surprises que découvriront les participants au cours de la soirée.