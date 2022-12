La Renault Austral décroche le titre d’Autobest 2023. Il s’agit d’un trophée attribué chaque année par 31 journalistes européens de pays différents, à la voiture qui selon eux est la plus proche des consommateurs.

Chaque année, un jury composé de 31 journalistes européens, avec un seul journaliste par pays, élit la voiture qui est la plus proche des consommateurs. Durant deux jours, ces derniers testent six voitures finalistes pour en attribuer le titre à une seule.

Pour cette année 2023, les journalistes ont ainsi élu le nouveau SUV du losange Renault Austral et désignée ainsi « Best buy car Of the year ». Comme son nom l’indique, il s’agit de la voiture à acheter de l’année et non la voiture à admirer comme la majorité des autres trophées.

La Renault Austral est ainsi sortie vainqueur parmi les cinq autres finalistes qui sont : Opel Astra, Peugeot 308, Honda Civic, Toyota Aygo X et le Dacia Jogger.