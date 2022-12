Mercedes présente la série limité Maybach Haute Voiture

La marque à l’étoile a présenté à Dubaï, la version de production de la Mercedes Maybach Haute Voiture. Il s’agit d’une luxueuse voiture qui sera produite à seulement 150 exemplaires, et sera commercialisée avec un ensemble de sacs assortis.

Mercedes a dévoilé au mois de mai dernier, son concept Haute voiture basé sur la luxueuse Classe S Maybach. Désormais, la marque à l’étoile dévoile sa version de production de ce concept avec seulement 150 exemplaires qui seront construits.

Il s’agit comme le dit Mercedes, d’un modèle de collection ultime. Un modèle réservé aux collectionneurs les plus fortunés, dévoilé à Dubaï, ville de tous les luxes justement. Elle dispose d’une carrosserie bicolore bleu foncé et rose doré et un intérieur où les mêmes couleurs reviennent, entrecoupées d’autres teintes, dont le blanc pour le revêtement des sièges.

On retrouve un système d’infodivertissement MBUX légèrement modifié pour apporter une touche plus exclusive. Les futurs acheteurs recevront avec le modèle, un coffret cadeau fait à la main qui comprend un modèle réduit et un porte-clés, ainsi qu’un ensemble de sacs assortis.