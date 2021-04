Lotus Emira : lancement prévu le 06 juillet

Le constructeur britannique, annonce l’arrivée pour le mois de juillet prochain de la Lotus Emira. Il s’agit d’un modèle inédit destiné à remplacer l’Elise et Exige.

La marque britannique, prépare le lancement de son nouveau modèle inédit Lotus Emira. Cette dernière remplacera, les Elise, Exige et Evora qui seront prochainement retirées du catalogue. La Lotus Emira, sera dévoilée le 6 juillet prochain, et fera par la suite ses débuts en public à l’occasion du Festival of Speed de Goodwood.

En attendant, Lotus dévoile un premier teaser de l’Emira dont on découvre qu’esthétiquement influencée par la supercar électrique Eviia avec notamment des optiques verticales. L’Emira ne sera ni électrique, ni hybride, en effet, la marque britannique a confirmé qu’elle adoptera un moteur thermique pur, et sera le dernier modèle uniquement thermique du constructeur.