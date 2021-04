Hyundai prépare le lancement de l’Elantra N

Le constructeur coréen prépare l’arrivée de la version sportive N sur sa berline Hyundai Elantra. Cette dernière sera proposée pour un début qu’aux États-Unis.

Hyundai lancera prochainement l’Elantra N, version sportive de la septième génération de la berline familiale. A l’instar de la version classique, cette version sportive sera commercialisée aux Etats-Unis mais pourrait débarquer en Europe à condition que la demande soit suffisante ? « À ce stade, l’Elantra N n’est pas prévue pour l’Europe et d’autres marchés, mais si vous pouvez créer une demande suffisante, je n’exclus pas qu’elle puisse être reconsidérée. Cela pourrait être un prochain véhicule N intéressant pour l’Europe et d’autres marchés. » a ainsi déclaré, A. Biermann, patron R&D de Hyundai.

Sous le capot de la Hyundai Elantra N, on devrait retrouver le bloc 4 cylindres turbo de la Hyundai i30 N et du Kona N, qui développe 280 ch. Ce bloc, sera également associé à la boite robotisée à double embrayage à 8 rapports. Cette Elantra N, constitue la base de l’Elantra engagée par Hyundai en WTCR et qui succède à la i30 N TCR. Enfin, une version hybride sera également de partie.