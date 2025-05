MAN : Boukari Trucks inaugure son nouveau centre agréé 3S à Boudouaou, Wilaya de Boumerdès

BOUKARI TRUCKS annonce l’ouverture officielle de son nouveau site en tant qu’agent agréé 3S (Sales, Service, Spare parts) de la marque MAN, sous l’égide du concessionnaire officiel Maghreb Truck Company.

Situé à l’entrée de la ville de Boudouaou, au HAI BEN TURKIA, Lot n°02, ce centre s’étend sur une superficie de 2 200 m² et répond aux normes internationales de qualité et de performance du réseau MAN.​

Une infrastructure moderne pour un service complet

Le nouveau site offre une gamme complète de services :

Showroom : espace d’exposition pouvant accueillir jusqu’à six camions, dédié à la vente de camions et bus MAN.​

: espace d’exposition pouvant accueillir jusqu’à six camions, dédié à la vente de camions et bus MAN.​ Atelier de service après-vente : d’une superficie de 1 000 m², entièrement équipé pour la mécanique rapide et lourde, incluant des outils de diagnostic MAN-CATS III et un outillage professionnel.​

: d’une superficie de 1 000 m², entièrement équipé pour la mécanique rapide et lourde, incluant des outils de diagnostic MAN-CATS III et un outillage professionnel.​ Magasin de pièces de rechange : 400 m² dédiés au stockage de pièces, avec possibilité de livraison rapide aux clients professionnels.​

: 400 m² dédiés au stockage de pièces, avec possibilité de livraison rapide aux clients professionnels.​ Parking : espace de 900 m² pouvant accueillir jusqu’à dix camions.​

: espace de 900 m² pouvant accueillir jusqu’à dix camions.​ Installations complémentaires : station de lavage, réception après-vente et salle d’attente confortable pour les clients.​

.

Expertise certifiée et services sur mesure

Le centre est ouvert tous les jours de 8h00 à 16h30 et dispose d’une équipe professionnelle formée aux standards MAN, garantissant un service de qualité. BOUKARI TRUCKS prend en charge les clients sous garantie constructeur, offre une garantie sur les travaux réalisés et les pièces installées, et propose des contrats de service personnalisés pour les entreprises disposant de flottes MAN.​

Offres promotionnelles pour l’ouverture

À l’occasion de cette inauguration, BOUKARI TRUCKS propose :​