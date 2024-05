Mazda dévoile la nouvelle ZE-6 destinée au marché chinois

A l’occasion du salon Auto China, le constructeur japonais lève le voile sur la nouvelle Mazda EZ-6. Il s’agit de la nouvelle génération de la Mazda 6 à roues arrière motrices.

Mazda préparait le renouvellement de sa Mazda 6 via des concepts-car, et c’est désormais acté en dévoilant à l’occasion du salon Auto China, la nouvelle Mazda EZ-6. La nouvelle Mazda EZ-6 mesure 4,92 m, et reprend pratiquement tous les traits typiques du design Kodo. Malgré les phares acérés, le spoiler arrière actif et les blocs de feux arrière ornés d’éléments ronds, le design est beaucoup plus audacieux que ce à quoi le CX-60 nous a habitués. Cette EZ-60 devrait être destinée qu’au marché chinois en collaboration avec Changan.

L’habitacle se limite qu’au système d’infodivertissement central avec un écran tactile de 14,6 pouces. En effet, cette EZ-6 n’est autre qu’une Deepal SL03 chinoise, commercialisée en Chine par Changan Auto. Mazda s’est donc limité qu’à habiller la plateforme existante avec sa propre carrosserie et un intérieur amélioré.

Sous le capot, la nouvelle Mazda EZ-6 sera proposée en version 100 % électrique, qui s’annonce avec une autonomie d’environ 600 km, et une version hybride avec prolongateur d’autonomie, qui porte le rayon d’action à environ 1000 km.