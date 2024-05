JMC Motors Algérie participe au Salon BATIMATEC 2024

La marque JMC se prépare avec enthousiasme pour sa participation au Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et Travaux Publics (BATIMATEC) 2024, qui se déroulera du 05 au 09 mai 2024 au Palais des Expositions SAFEX à Alger.

BATIMATEC est un événement majeur dans le domaine, rassemblant les principaux acteurs de la construction, des matériaux de construction et des travaux publics. Ce salon offre à JMC Motors Algérie une excellente opportunité de mettre en avant sa gamme de véhicules utilitaires conçus pour répondre aux besoins du secteur.

Au cœur de ce grand événement, JMC Motors Algérie occupera un emplacement privilégié sur la Place de l’Unité Africaine, en face du pavillon central, avec un stand extérieur de 500 m². Cette présence permettra à JMC Motors Algérie de présenter sa gamme de véhicules utilitaires aux professionnels du bâtiment et de la construction, démontrant ainsi son expertise et son savoir-faire dans le domaine.

L’équipe de JMC Motors Algérie se réjouit à l’idée de rencontrer les professionnels de la construction et des travaux publics lors de cet événement crucial. En tant que partenaire stratégique, JMC Motors Algérie est prête à répondre aux besoins spécifiques du secteur en proposant des solutions de mobilité et de transport fiables et adaptées.

Les équipes de JMC Motors Algérie sont impatientes de vous accueillir tout au long de la période du salon.