Mercedes dévoile la nouvelle Classe C

La marque à l’étoile lève le voile sur la nouvelle génération de sa best-seller, Mercedes Classe C. Une nouvelle génération qui se modernise encore davantage pour garder sa suprématie mondiale sur son segment.

Mercedes dévoile les premières photos officielles de sa berline compacte Classe C. Cette dernière reprend les nouveaux codes stylistiques de la maison vus sur la Classe E et Classe S. La nouvelle Classe C devient plus grande de 6,5 cm que la précédente génération, et dispose d’un empattement allongé de 2,5 cm, et une hauteur abaissée d’1 cm. Le volume de coffre reste stable à 455 litres, mais se voit augmenter de 30 litres pour la version break dévoilée simultanément pour s’afficher à 490 litres et 1 510 litres banquettes rabattues.

L’habitacle de la nouvelle Classe C se veut encore plus moderne en se rapprochant de celui de la Classe S, avec un très grand écran LCD central en mode portrait de 9,5 pouces, ou 11,9 pouces en option. Ce dernier double à sa façon celui orienté vers le conducteur en haut du tableau de bord d’une dimension de 10,25 pouces ou 12,3 pouces en option. La nouvelle génération de la technologie MBUX est également de la partie avec une panoplie des fonctionnalités comme la réalité augmentée, l’affichage tête haute en couleur, la fonction de mises à jour de système «over the air»…etc.

Sous le capot, la nouvelle Mercedes Classe C sera proposée qu’avec des blocs de 4 cylindres qui sont tous électrifiés, avec technologie d’alterno-démarreur 48 V, y compris les Diesel, ce qui est inédit. Tous les moteurs seront associés à des boîtes automatiques 9 G-tronic prévues sur l’ensemble de la gamme. Le carter de la boîte intègre directement le petit moteur électrique d’appoint et son électronique de puissance, dans un ensemble très compact et léger.

Ce moteur électrique permet au moteur thermique de se couper totalement pour assurer la fonction «roue libre», donne aussi un coup de boost au moteur thermique en cas de besoin et assure la récupération d’énergie cinétique pour recharger la petite batterie embarquée. Une version hybride rechargeable est également de la partie avec une autonomie électrique de 100 km, via une batterie de 25,4 kWh.