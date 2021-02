Citroën dévoile le e-Berlingo

La marque aux chevrons dévoile enfin la version électrique de son utilitaire Citroën Berlingo. Voici donc le e-Berlingo qui reprend les mêmes caractéristiques de ses cousins du groupe PSA.

Après Opel et Peugeot, c’est autour de Citroën de lever le voile sur la variante électrique de son Berlingo. L’utilitaire du chevron baptisé e-Berlingo reprend sans surprise les mêmes caractéristiques techniques de ses cousins au sein du groupe PSA.

L’habitacle du e-Berlingo se veut très confortable avec un espace en grande partie modulable pouvant accueillir entre 5 à 7 places. Il adopte un écran tactile de 8 pouces et une instrumentation numérique de 10 pouces. L’utilitaire dispose également de l’affichage tête haute en couleur, le Park Assist, la caméra de recul et les connectivités Android Auto et Apple CarPlay.

A l’instar de ses cousins, le e-Berlingo embarque également une batterie de 50 kWh qui procure une autonomie de 280 km, et qui alimente le moteur électrique de 136 chevaux. Pour une meilleure ergonomie de la puissance et du couple, le e-Berlingo propose trois modes de conduites. A noter que le e-Berlingo sera proposé avec deux variantes : une standard de 4,40 mètres de long et une plus grande de 4,75 mètres.