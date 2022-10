Mercedes dévoile le nouveau EQE SUV

Alors qu’il ne participe pas au mondial de Paris 2022 qui se déroule actuellement, la marque à l’étoile crée son propre évènement pour dévoiler son tout nouveau Mercedes EQE SUV.

Mercedes est un des grands absents du salon automobile de Paris qui se déroule actuellement jusqu’au 23 octobre 2022. Pour substituer cette absence, la marque à l’étoile a créé un mini salon pour le lancement de son nouveau EQE SUV. Un mini salon organisé au musée Rodin, en plein Paris.

Le nouveau Mercedes EQE SUV, est un grand SUV de 4,86 mètres est basé sur la plateforme EVA2, dédiée aux électriques de segment haut de gamme de la gamme, et est positionné entre les EQC et EQS SUV. Ce nouveau modèle est le septième de la marque à porter le label 100 % électrique de la marque.

Esthétiquement, on retrouve les éléments de design qu’adopte d’autres modèles avec notamment, le bandeau de Leds à l’arrière et la calandre imposante flanquée de l’étoile. Avec son empattement de 3,03 mètres, le EQE SUV, adopte un espace important à l’arrière mais affiche un volume de coffre dans la moyenne soit 520 litres ou 1675 litres banquette rabattue.

L’habitacle également se veut classique, avec un soin porté aux assemblages et matériaux. On retrouve en option, le monumental Hyperscreen, qui est une grande dalle de 1,41 m d large composé de trois écrans : 17,7 pouces au centre, encadré de deux écrans de 12,3 pouces côtés conducteur et passager.

On retrouve sous le capot, une seule offre de batterie d’une capacité de 90,6 kWh, avec une large palette de motorisations. On retrouve quatre niveaux de puissance : le 350+ doté d’un seul moteur électrique à l’arrière (292 ch, 565 Nm de couple) et offrant une autonomie de 590 km,350 4Matic (même puissance, mais le couple maxi grimpe à 765 Nm), 500 4Matic (408 ch, 858 Nm), 43 AMG (476 ch, 858 Nm) et 53 AMG (626 ch, 950 Nm).