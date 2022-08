MG dévoile quelques détails sur son roadster Cyberster

Le constructeur britannique lancera en 2024 son nouveau petit roadster MG Cyberster, mais en dévoile déjà certains détails le concernant avec notamment ses portes à ouverture en élytre.

Le constructeur automobile britannique MG qui appartient désormais au groupe chinois SAIC, commercialisera en 2024 son nouveau Cyberster. Il s’agit d’un petit roadster électrique, avec quelques détails déjà dévoilés notamment sur son style et ses caractéristiques.

Le MG Cyberster adoptera un volant façon yoke de Tesla et de Lexus, ainsi qu’une ouverture originale des portes en élytre, généralement réservés aux amoureux du tuning et supercars. Avec les premiers rendus visuels, on découvre le Cyberster adoptant des proportions inspirées du Mazda MX-5.

Le roadster by MG adopte un design audacieux, avec entre autre un capot long et une malle de coffre en queue de canard tronquée qui souligne sa sportivité avec des feux arrière effilés. Les optiques à l’avant présentent une signature caractéristique qui se distingue clairement de ce qui se fait généralement. Affaire à suivre.