Mercedes rappelle plus de 11 000 Vito et Classe V

La marque à l’étoile annonce le rappel de plus de 11 000 exemplaires de Mercedes Vito et Classe V pour un problème de vanne EGR.

Le van utilitaire intermédiaire Vito de Mercedes et son dérivé familial Classe V, fera l’objet d’un rappel et ceci dans le but d’éviter un possible incendie en procédant au remplacement de la valve de communication by-pass du refroidisseur de recyclage des gaz d’échappement (EGR).

Dans le détail, un problème de pression a été détecté entre le circuit du liquide de refroidissement et celui à vide. Dans le cas où cette pression est négative, le liquide pénètre dans le circuit à vide et entre en contact avec les valves de commutation. S’ensuit une montée en température de ces dernières pouvant déboucher sur un départ de feu.

Ce sont 11 126 Vito et Classe V, produits entre le 16 janvier 2019 et le 13 novembre 2021, qui sont concernés par ce rappel.