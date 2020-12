Mitsubishi Outlander PHEV : la nouvelle génération en fuite

La marque aux trois diamants prépare le lancement prochain de la nouvelle génération du Mitsubishi Outlander PHEV hybride rechargeable. Malheureusement pour le constructeur, le SUV est déjà en fuite sur la toile.

Alors qu’il a gelé les nouveaux lancements pour l’Europe, Mitsubishi ne chôme pour autant en préparant les nouveautés à l’international avec notamment la présentation prochaine de la nouvelle génération de son SUV Outlander dans sa version hybride rechargeable PHEV.

Hélas pour le constructeur, le secret autour de son SUV n’est plus gardé puisque le nouveau Outlander PHEV est déjà en fuite. En effet, sur ces images postées sur la toile on découvre le SUV dans sa version définitive adoptant un design osé via notamment une face avant plus musclée et un arrière adoptant des feux plus effilés comme on l’a vu avec le concept Engelberg. Concernant les caractéristiques techniques, elles seront dévoilées probablement lors de la présentation officielle.