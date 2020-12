Volkswagen prévoit la commercialisation de la voiture autonome dans 5 à 10 ans

Le constructeur allemand via son directeur général Herbert Diess vient d’annoncer que les premiers véhicules autonomes de la marque Volkswagen devraient être commercialisés entre 2025 et 2030.

Après la normalisation des véhicules 100 % électriques, les constructeurs automobiles vont probablement approfondir leurs recherches et développements de la conduite autonome. C’est le cas de Volkswagen qui ambitionne de commercialiser des voitures 100 % autonomes d’ici 5 à 10 ans comme vient de l’annoncer le patron de la marque.

Pour afficher de telles ambitions, Herbert Diess se base sur l’évolution croissante de l’intelligence artificielle ainsi que les innovations des processeurs utilisés dans les voitures. Ces derniers permettent d’intégrer de manière toujours plus efficace et rapide la réalité augmentée, l’hyper-connectivité et l’apprentissage des systèmes embarqués via l’intelligence artificielle.

« Il est prévisible que les systèmes seront bientôt capables de maîtriser même les situations complexes de la conduite autonome », a ainsi déclaré le boss de Volkswagen. Pour atteindre ces objectifs, Volkswagen pourrait collaborer avec le géant américain Tesla comme l’annonce certaines rumeurs.