Nissan dévoile la Leaf restylée

Le constructeur japonais lance un petit restylage de sa compacte électrique Nissan Leaf. Au menu, quelques évolutions esthétiques tandis que la partie technique demeure inchangée.

Lancée en 2017, la Nissan Leaf adopte un léger restylage de mi-carrière. Le constructeur s’est basé sur uniquement quelques améliorations pour se concentrer sur la remplaçante de sa compacte qui sera un crossover attendu pour 2023.

La Nissan Leaf restylée adopte le nouveau logo de la marque, avec élément noir à la place du V chromé pour créer une surface plus lisse. On retrouve également de nouvelles jantes, dont des 17 pouces au look original. On retrouve également deux couleurs de carrosserie inédites, le bleu Sukumo et le bleu Magnétique.

L’habitacle, et la partie technique demeurent quant à elles inchangées.