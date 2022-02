Kia Motors Algérie lance la Campagne CERATO DAYS : jusqu’à 40% de remise sur la pièce de rechange

Kia Motors Algérie annonce l’arrivée d’une nouvelle campagne promotionnelle intitulée « CERATO DAYS », elle sera effective à partir du Dimanche 27 Février et qui se prolongera jusqu’au jeudi 10 Mars.

Les clients de la marque automobile Kia, particulièrement les propriétaires du modèle CERATO seront à l’honneur à partir du dimanche 27 Février.



En effet, Kia Motors Algérie lancera une nouvelle campagne promotionnelle, proposant aux clients un diagnostic multipoints gratuit de leurs véhicules (CERATO) pour chaque admission dans ses ateliers ainsi que des remises (jusqu’à 40 %) sur les pièces de rechange.



Les interventions seront assurées uniquement au niveau du Centre de Maintenance Véhicules et Magasin PR (BAB EZZOUAR) et du Quick Service et Magasin PR du Caroubier.



Kia Motors Algérie indique que l’offre est valable dans la limite du stock disponible, et sur l’ensemble de la gamme KIA CERATO.