Nissan GT-R : Clap de fin sur le marché européen

Le constructeur japonais annonce la fin de carrière européenne de son bolide Nissan GT-R. Lancée en 2007, la commercialisation de cette célèbre voiture de sport a débuté en 2009 sur le vieux continent.

Clap de fin pour la Nissan GT-R en Europe, dont l’arrivée sur le segment des sportives était en 2009. Cette dernière avait bousculé le segment en étant plus imposante et plus puissante qu’une Porsche 911 Turbo S à l’époque.

Depuis son lancement, la Nissan GT-R a connu une évolution par des petites touches mais a toujours gardé sa base. Et finalement, là où tout le monde attendait une éventuelle remplaçante, Nissan annonce qu’elle quittera l’Europe.

Le constructeur nippon annonce ainsi que la Nissan GT-R n’est plus compatible avec les dernières normes strictes européennes en matière de bruit.