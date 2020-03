Nissan projettera le nouveau Juke via des hologrammes en France

Lancé en décembre dernier, le nouveau Nissan Juke sera visible à taille réelle via un hologramme sur plusieurs gares de France.

Voici une opération marketing des plus originales, et c’est signé par Nissan. En effet, le constructeur japonais va rendre visible via un hologramme la nouvelle génération de son SUV original Juke en taille réelle et ce dans plusieurs gares sur le territoire français.

Durant ce mois de mars, le SUV compact du constructeur japonais sera visible via cette technologie hologramme en 3D. Il sera projeté sur une surface de 15 m² par un dispositif comprenant 60 hélices à LED.



Lancé en décembre dernier, Nissan souhaite par cette initiative mettre en avant le coté connecté de son Juke. En effet, ce dernier embarque dés l’entrée de gamme certains équipements technologiques comme le tableau de bord numérique et d’un dispositif de conduite semi-automatique.