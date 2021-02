Nissan Qashqai : la troisième génération sera dévoilée le 18 février

Le constructeur japonais lèvera le voile le 18 février prochain sur la nouvelle et troisième génération du Nissan Qashqai. En attendant, voici ce qu’on sait déjà sur le SUV au look original.

La nouvelle et troisième génération du Nissan Qashqai est l’une des nouveautés les plus attendues pour cette année 2021. Une nouveauté dont le constructeur nippon lèvera le voile ce jeudi 18 février.

Une nouvelle génération à gros enjeux pour Nissan puisque le Qashqai fait partie du top 10 des ventes de voitures en Europe. Le constructeur compte surtout rebooster les ventes de son SUV qui commencent à être en déclin ces dernières années.

Nissan ne se contentera pas d’une évolution timide pour cette troisième génération mais opérera de profondes modifications avec notamment un design plus anguleux et plus musclé comme on l’a vu sur les teasers. Avec par exemple des optiques en boomerang, et un pavillon flottant. L’habitacle sera pour sa part beaucoup plus soigné.

Techniquement, le Qashqai sera également renouvelé puisqu’il sera érigé sur la plateforme CMF-C évoluée. Cette plateforme fera gagner du poids au SUV et procurera plus de plaisir de conduite. Rendez-vous ce jeudi