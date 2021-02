Dacia : un prototype de break surélevé surpris sur la route

Le constructeur low-cost du groupe Renault prépare le développement d’un nouveau modèle qui sera de type break surélevé. Ce dernier vient d’être surpris sur la route.

Dacia prépare apparemment dans le plus grand secret, le développement d’un nouveau modèle qui ira se positionner entre le Duster, et le futur Bigster dont on a découvert son concept-car récemment. Un prototype de développement de ce futur modèle a été surpris par les journalistes du site automobile magazine.

Malgré son imposant camouflage, il est facile de deviner qu’il s’agira d’un break surélevé d’une longueur avoisinant les 4,5 mères. La calandre de ce prototype semble directement reprise du Dacia Stepway tandis que les barres de toit imposantes et les protections d’ailes en plastiques donne des aires de baroudeur au break. Affaire à suivre.