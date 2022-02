Nissan rappelle certains exemplaires de son utilitaire NV400

Le constructeur japonais annonce le rappel de quelques exemplaires de son utilitaire Nissan NV400 pour un éventuel défaut sur le circuit d’alimentation pouvant causer un incendie.

Nissan va rappeler une poignée d’exemplaires de son imposant utilitaire NV400 pour vérification et éventuellement une modification. Le problème de ce rappel est un défaut constaté sur la pompe haute pression de carburant pouvant causer une fuite au niveau du raccordement interne de cet élément surtout sous pression.

Avec cette fuite, du carburant serait alors projeté dans le compartiment moteur et possiblement engendré un incendie. Les véhicules concernés se comptent en dizaines produits entre le 14 et 20 juillet 2020. Enfin, Renault et Opel peuvent lancer ce même rappel sur respectivement le Master et Movano puisqu’ils partagent les mêmes caractéristiques techniques que leur cousin Nissan NV400.