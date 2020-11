Nissan dévoile les premières informations du futur Qashqai

En attendant sa levée de voile officielle en 2021 le constructeur nippon dévoile un teaser de la nouvelle et troisième génération du Nissan Qashqai ainsi que les premières informations le concernant.

L’une des nouveautés les plus attendues en 2021 sera évidemment la troisième génération du Nissan Qashqai. En attendant, le constructeur japonais dévoile des photos camouflées du véhicule, un teaser des optiques et quelques premières informations officielles.

A côté du teaser ou on devine la partie haute des optiques qui formeront un crochet dans leur ensemble, on apprend que le nouveau Qashqai sera érigé sur la plateforme CMF évoluée. Grâce à des matériaux plus légers pour la structure, le SUV perdra 60 kg de son poids. A noter que le capot et les ailes avant seront en aluminium. Le nouveau Qashqai adoptera également de nouvelles suspensions McPherson.

Le constructeur japonais annonce également que le nouveau Qashqai sera proposé en motorisation hybride mais pas d’E-Tech de Renault. Ça sera plutôt avec le système ePower dont le fonctionnement est que le moteur électrique fera rouler la voiture tandis que le bloc thermique qui n’est pas relié aux roues servira à alimenter la batterie ou aider le bloc électrique et cumuler ainsi la puissance. Une micro-hybridation 12V sera également proposé.

Le Qashqai troisième génération fera également le plein d’équipements avec une évolution de la conduite semi-autonome ProPilot, nommée ProPilot avec Navi-link. La surveillance des angles morts, un avertisseur de protection latérale ou encore des phares de type matrix seront de la partie. Enfin le nouveau Qashqai sera dévoilé au printemps 2021.