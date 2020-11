Hyundai Tucson : le constructeur tease la version N Line

Après la i20 N et la i30 N, le constructeur coréen lancera prochainement la version sportive de la nouvelle génération du Hyundai Tucson lancée récemment. Le SUV n’adoptera pas de moteur extrême mais uniquement une finition agressive.

Le constructeur coréen continue l’élargissement de son nouveau label sportif N Line. En effet, après la i20 et la i30, Hyundai prépare l’arrivée de cette finition sur la nouvelle et quatrième génération du Tucson dont le modèle est le porte-drapeau des ventes du constructeur.

Adoptant déjà un design bien affirmé avec ses ailes arrêtes vives et des lignes acérées, le Tucson N Line en rajoutera davantage au SUV. Sur ce premier teaser dévoilé on aperçoit des contours de passages de roues métamorphosés pourvus de petits extracteurs d’airs tandis que l’arrière reçoit un bouclier plus volumineux. Des jantes spécifiques qui semblent gagner de pouces seront évidemment de la partie.

A l’instar de la i30 ce futur Tucson N Line devrait adopter des logos N dans son habitacle et disposer d’un mode plus sportif pour les compteurs numériques. Affaire à suivre.