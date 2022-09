Opel fait du badge GSe, une marque haut de gamme électrifiée

Le constructeur allemand Opel, lance le badge GSe comme marque à part entière destinée aux modèles électrifiés haut de gamme.

A la base, Opel utilisait les trois lettres GSE signifiant Grand Sport Einspritzung (Grand Sport Injection) pour les modèles sportifs, et a ensuite opté pour Grand Sport Electric pour les modèles électrifiés à vocation dynamique. L’objectif étant de différencier ces versions des autres variantes électrifiées qui complèteront la gamme de chaque modèle vendu par le constructeur allemand.

Désormais, Opel va aller encore plus loin en faisant de ces trois lettres, une marque à part entière. Ce nouveau label, s’étendra au lancement de versions GSe plus « haut de gamme » et dynamiques. Le premier modèle qui bénéficiera de ce label GSe sera probablement l’Astra-e et sa variante break Sports Tourer.