Dodge lance la Charger King Daytona avec plus de 800 ch

Le constructeur américain Dodge rend hommage aux Charger et Challenger, avec le lancement d’une version King Daytona qui honore le modèle de 1969 du même nom avec sous le capot un V8 développant plus de 800 chevaux et adopte une touche rétro.

Dodge spécialiste américain des hypercars, pense également à sa transition électrique avec comme avant-gout, le Charger Daytona SRT Concept. Dans cet optique, le constructeur travaille également sur des modèles d’adieux de ses deux modèles les plus populaires, avec le lancement de la Charger King Daytona.

Ce modèle devrait représenter le haut de gamme du constructeur avec toutefois une touche rétro. En effet, cette Charger reprend le nom du modèle des années 1960 et 1970. Cette King Daytona sera produite en 300 exemplaires qui seront livrés avec une peinture orange « Go Mango », avec des accents noirs mats et des décalcomanies faisant référence au drag racer classique.

Des touches d’orange sont également présentes à l’intérieur, ainsi qu’une panoplie de technologies, comme le système audio Harman Kardon, ainsi qu’un toit ouvrant et une garniture de toit en daim. Sous le capot, on retrouve, un V8 suralimenté d’une puissance de 818 chevaux et 972 Nm.