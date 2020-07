Opel modernise son logo

En dévoilant la deuxième génération de son SUV Opel Mokka, la marque du groupe PSA inaugure également une version inédite de son logo.

La marque au blitz a dévoilé récemment la nouvelle génération de son Opel Mokka. Une deuxième génération qui arbore un changement radical ce qui était attendu puisque la marque allemande appartient désormais au groupe français PSA. Toutefois, on ne s’attendait pas à un changement même dans les plus petits détails. En effet, ce nouveau SUV inaugure également l’arrivée d’une nouvelle version du logo Opel.

Evidemment, la marque garde le design général de son logo qui est un éclair placé dans un cercle comme c’est le cas depuis 1963. L’évolution se fait donc dans les détails ou on découvre désormais un cercle plus fin, de façon à mettre plus en valeur l’éclair.

L’autre changement du logo est le monogramme Opel inscrit dans le cercle depuis 2009 et désormais écrit en bas avec des lettres plus petites. L’ensemble visuel est réussi puisque ce logo est mis en valeur dans la nouvelle calandre Vizor inaugurée également par le Mokka.