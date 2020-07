Peugeot Algérie: des remises pour partir en vacances

Avec le début des vacances, Peugeot Algérie annonce une série de promotions sur le SAV et maintenances.

En effet, les clients de la marque au lion pourront profiter de forfait Clim+ qui concerne le changement du filtre habitacle ou la désinfection du circuit climatisation. Le client pourra ainsi bénéficier d’une remise de 20% sur la pièce et la main d’œuvre.



Peugeot Algérie annonce une autre promotion appelée Forfait 3 ans et plus. Les clients bénéficient ainsi d’une remise de 20% sur l’ensemble des pièces entrant dans la révision du système d’allumage ou de la climatisation.



D’autre part, un forfait vidange est aussi d’actualité dans lequel une remise de 10% est proposée sur la pièce et la main d’oeuvre.



Pour l’ensemble de ces promotions, une remise additionnelle de 5% sera offerte pour les rendez-vous effectués en ligne sur www.peugeot.dz.



Le communiqué de Peugeot Algérie indique que l’ensemble des offres et promotions annoncées sont disponibles aussi dans l’ensemble du réseau de son partenaire Euro Repar car service.