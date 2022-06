Peugeot 308 : des accessoires imprimés en 3D proposés

Le constructeur automobile français va commercialiser une nouvelle gamme d’accessoires pour sa Peugeot 308 faite par l’impression 3D en partenariat avec HP.

Peugeot à l’instar de certains constructeurs automobiles a fait appel à l’impression 3D pour la fabrication additive d’une nouvelle gamme d’accessoires destinés à la compacte 308. On y retrouve un porte-lunettes, un porte-cannete et un porte-téléphone/porte-cartes, imprimables via la technologie Multi Jet Fusion de HP.

« Le choix de cette méthode de production offre de nouvelles possibilités d’aspects, de couleurs, de textures et évidemment de forme en matière de design », explique ainsi Benoit Morin, responsable couleurs et matières chez Peugeot.

Il est aussi possible de proposer de nouvelles collections sans avoir à lancer de nouveaux outillages d’injection. Pour le moment, Peugeot ne prévoit pas ce genre d’accessoires pour les anciens modèles, et ne propose pas encore la personnalisation de son accessoire, mais le constructeur le prévoit du moment que la technologie le permet.