Peugeot 308 : la compacte adopte de légères évolutions

Le constructeur français lancera la nouvelle génération de sa compacte Peugeot 308 en 2021 mais en attendant, le lion lui offre une petite mise à jour.

Lancée en 2013, l’actuelle génération de la Peugeot 308 sera renouvelée l’année prochaine mais en attendant, le constructeur français dévoile une petite mise à jour apportée à la version break SW. Esthétiquement, les améliorations se limitent à une nouvelle teinte à savoir Bleu Vertigo et d’inédites jantes 16 ou 17 pouces.

C’est l’habitacle de la compacte qui subit le plus d’améliorations avec notamment l’arrivée du combiné d’instrumentation numérique, qu’on a découvert sur les nouveaux 2008 et 208. Les compteurs s’affichent désormais sur une dalle de 10 pouces tandis que l’écran central tactile et capacitif adopte une finition brillante.

Dès la version entrée de gamme, la 308 profite de série de la radio, climatisation bizone, l’aide au stationnement arrière et un pack visibilité qui comprend les phares et essuie-glaces automatiques. Peugeot précise également que toutes les finitions peuvent recevoir un pack en option comme suit :



* Pack Active : Il comprend le Mirror Screen, rétroviseurs rabattables électriquement et feux antibrouillards.

* Pack Allure : Il arbore l’accès et démarrage mains libres, régulateur de vitesse adaptatif.

* GT Pack : Il adopte des jantes aluminium 18 », pack side security (assistance au stationnement en créneau ou en bataille + système actif de surveillance d’angle mort), rails de coffre en aluminium sur SW.



Concernant les aides à la conduite, on notera l’apparition du système de détection des piétons et des cyclistes de jour et de nuit. Enfin, l’offre moteur reste inchangée.