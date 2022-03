Peugeot 308 : la future version SUV coupé de sortie

La marque au lion dévoilera d’ici la fin de l’année un nouveau SUV coupé inspiré de la Peugeot 308. Ce dernier qui devrait être baptisé 408 ou 4008, vient d’être immortalisé sur la route avec camouflage.

Après la berline et le break, Peugeot va décliner sa nouvelle 308 en un SUV coupé qui devrait porter le nom de 408 ou 4008. Attendu pour la fin de l’année en cours, cette future grande nouveauté vient d’être immortalisée sur la route, et qu’on retrouve sur le média caradisiac.

On découvre ce futur SUV coupé avec camouflage, mais on devine les lignes qui distinguent ce type de carrosserie à savoir un toit qui plonge rapidement et une lunette fortement inclinée. L’habitacle devrait être le même que sur la 308.

La déclinaison crossover de la 308 ira concurrencer directement le Renault Arkana qui connait un bon début de carrière en Europe avec 60 000 commandes enregistrées en Europe en 2021.